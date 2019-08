Behaarde plantendieven in Oostkapelle

Dorpsvere­ni­ging Nieuw- en Sint Joosland viert jubileum met dorpsfeest en fotoboek

16 augustus NIEUW- EN SINT JOOSLAND - In een halve eeuw is er veel veranderd in Nieuw- en Sint Joosland. Maar de dorpsvereniging, die vandaag zijn vijftigste verjaardag vierde, is nog net zo actief als in 1969. Protesten tegen de gemeente Middelburg zijn van toen en nu.