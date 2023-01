Beginnend bestuurder uit Kapelle (19) jakkert met 190 kilometer per uur over A58

Agenten in een opvallende politiewagen zagen de beginnend bestuurder even voor 9.30 uur over de snelweg rijden. Omdat de man het gaspedaal stevig intrapte, zetten ze de achtervolging in. ‘Hij gebruikte de A58 als racebaan en tikte de 190 kilometer per uur aan’, schrijft de politie op Twitter. Ter hoogte van Nieuw- en Sint Joosland werd de Bevelander aan de kant gezet en nam de politie zijn rijbewijs in beslag. Het is aan de officier van justitie wat ermee gebeurt.