‘Bedrogen Duitsers stonden met tranen in de ogen bij ons in de receptie’

Middelbur­gers kunnen nu een crisis­kaart krijgen: 6 vragen over deze kaart

7:30 MIDDELBURG - Middelburgers die ernstig in de war kunnen raken, kunnen nu een crisiskaart krijgen waarop staat hoe en door wie ze geholpen kunnen worden. De gemeente Middelburg en Stichting HerstelTalent bieden de kaart aan. ,,Alleen al dat ik weet dat ik die kaart bij me heb, zorgt ervoor dat ik veel minder vaak in een crisis beland”, zegt Josseline Tolhoek.