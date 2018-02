Bassist stapt uit Middelburgse band PEER

Trekkertrek komt naar Ritthem

15:41 RITTHEM - Een nieuwe trekkertrek-wedstrijd is deze zomer te vinden in Ritthem. Vier Walcherse vrienden grapten onderling al langer over het idee zo'n evenement te beginnen, maar afgelopen najaar besloten Patrick Cevaal, Koen Minderhoud, Boudewijn Moeke en Mathieu Duvekot de daad bij het woord te voegen. Zaterdag 2 juni is het trekkertrek aan de Barentsweg in Ritthem, bij de camping Karnemelkshoek van de ouders van Cevaal.