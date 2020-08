Basisschool Domburg zat fout met ‘buiten-seizoen’-vakanties

DEN HAAG/DOMBURG – Het hoofd van basisschool De Golfslag in Domburg is woensdag flink op de vingers getikt door de Raad van State in een kwestie over vakanties buiten de reguliere schoolvakanties om.

De directeur heeft niet goed onderbouwd waarom kinderen van de ene familie wel buiten de normale schoolvakanties om vrij van school krijgen en anderen, zoals de familie Sins niet. Daarom draagt de Raad het schoolhoofd op bijna 2500 euro proceskosten aan de familie te vergoeden. Want die spande een rechtszaak tegen de school aan.

Een nieuw besluit hoeft het hoofd niet te nemen, want het verzoek was bedoeld voor 2018. Sins vroeg toen verlof aan, omdat zij een surfschool en sportshop runt. Dan is het in de schoolvakanties erg druk en kan de familie niet op vakantie. Het schoolhoofd wees het verzoek evenwel af. Sins vond dat vreemd omdat andere kinderen, wier ouders in de horeca werkten, wel verlof kregen. Het schoolhoofd meende dat de familie Sins alleen een probleem had in de mei- en zomervakanties en niet in de andere schoolvakanties. Dus moesten ze maar in de herfst-, of kerstvakantie langer op vakantie gaan.

Chef-kok kreeg wel verlof terwijl zijn zaak dicht was

De Raad van State kan dat nog wel volgen. Maar waarom het kind van een Domburgse chef-kok wel verlof kreeg, terwijl het hotel-restaurant waar hij werkt in december en januari gesloten is, kan het hoogste rechtscollege niet plaatsen. In dit geval meent de Raad dat het schoolhoofd niet goed heeft aangegeven waarom Sins wel geacht wordt rond de Kerst op vakantie te gaan en de chef-kok niet.

Overigens valt de uitspraak niet helemaal in het voordeel van Sins uit. Want de Raad vindt niet dat de familie keihard heeft aangetoond dat ze ook in de herfst, Kerst en voorjaarsvakantie per se niet weg kunnen vanwege de surfschool en sportshop. Temeer daar de surfschool en sportshop niet zoveel inkomsten heeft rond de Kerst en nieuwjaar.

Of deze uitspraak tot een ander vakantiebeleid bij de school zal leiden is de vraag. Wel is het zo dat behalve Sins veel meer Domburgse ondernemers, die voornamelijk in de horeca en toeristensector werken, hebben aangegeven de directie van de Archipelschool veel te star en te streng te vinden op dit punt.