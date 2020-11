Basisschool De Sprong in Koudekerke sluit vanwege corona

In de afgelopen week is er veelvuldig overleg geweest met de GGD over de situatie, meldt Henk Zielstra van de Archipel Scholen. ,,Medisch blijft het overeind staan dat kinderen minder ernstige symptomen hebben en daardoor ook minder besmettelijk zijn. De onrust die in en rond de school is ontstaan is van doorslaggevende betekenis geweest. Onderwijs heeft rust en gevoelens van veiligheid nodig. Dat wil ik bewerkstelligen door het nemen van dit besluit.”