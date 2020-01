Bas Kennis van Bløf in College Tour: ‘Door het pesten wilde ik mezelf bewijzen’

Bas Kennis is de tweede gast in de College Tour van het Scheldemond College. Vier keer per jaar komen succesvolle Zeeuwen op de Vlissingse middelbare school vertellen hoe ze de weg naar ‘de top’ hebben bereikt. En kunnen leerlingen tussendoor vragen stellen. Dat gebeurde volop. Van vragen of hij het nummer Zoutelande spelen inmiddels niet beu is, tot over pesten.