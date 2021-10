Barbara Oomen in adviesraad internationale vraagstukken

Alsof de zangeres alleen voor jou zingt in zolderthea­ter Razzmatazz

OOST-SOUBURG - Een kleine karakteristieke ruimte, paar stoelen, wat tafeltjes, een bar, klein podium, enkele muziekliefhebbers en drie artiesten. Is dat genoeg voor een geslaagd optreden? Bij Podium Razzmatazz in Oost-Souburg bewijst zangeres Stephanie Struijk zaterdag van wel. “Dit is misschien wel het meest sfeervolle mini-zoldertheater van Nederland.”

27 oktober