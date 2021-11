Banenmarkt om aan personeel voor de Timmerfabriek te komen

VLISSINGEN - Om aan voldoende personeel te komen voor het nieuwe Hotel de Timmerfabriek en de bijbehorende Brasserie Tim houdt eigenaar Kloeg Collection een speciale banenmarkt. Het bedrijf kiest voor deze manier van werven omdat het momenteel moeilijk is aan goed gekwalificeerd personeel te komen. ,,Bovendien willen we iedereen een kans geven. Ook mensen die moeite hebben met het schrijven van sollicitatiebrieven of opzien tegen een apart sollicitatiegesprek”, aldus marketingmanager Robert de Ruijter.