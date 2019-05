Balvirtuoos Touzani bezorgt Romano (11) uit Middelburg droomdag: ‘Ik kan het nog steeds niet geloven’

Want het bleef niet bij een glimlach en zwaai. Touzani was voor zijn YouTube-programma Chillen met Touziani op zoek naar een fan en was bij Romano aan het goede adres. “Hij vroeg: ‘ben je fan?‘ Ik zei: ja‘’’, vertelt de voetballer van Jong Ambon JO13. “Ben je fan fan?’ Toen weer ‘ja’ zei, vroeg hij of ik met hem wilde chillen. Ik kreeg tranen in mijn ogen.’