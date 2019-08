Bakkerswinkel is nu al sociaal middelpunt Veere

Met drie gesneden broden verlaat Heleen Boone zaterdag de bakkerswinkel aan het Oranjeplein in Veere. Ze is maar wat blij dat de winkel van Chris Koole sinds enkele dagen legaal is en dat de ondernemer tot eind volgend jaar de Veerenaren van brood mag voorzien. Ze hoopt ook dat hij zijn assortiment wat uit gaat breiden zegt ze als ze buiten de winkel wat praat met andere inwoners. ,,Ook pakken koffie en andere artikelen die we dagelijks nodig hebben.”

Ze woont al lang in Veere en zag dat Bakker Bliek vorig jaar stopte zodat vanaf dat moment de inwoners voor hun dagelijkse boodschappen waren aangewezen op winkels in Middelburg, Serooskerke en Vrouwenpolder. ,,Want hier in Veere is wel luxe olijfoliezeep te koop maar geen gewone handzeep.”

Ciska Gideonse komt met nog veel meer brood uit de winkel van Chris Koole, een omgebouwde garage. Zij runt samen met haar man boerderijcamping Plantlust bij Veere en is ook heel blij dat er eindelijk weer een ‘normale’ winkel is. ,,Onze gasten ook. Zodra ze zich melden bij onze receptie vragen ze waar ze in Veere boodschappen kunnen doen. Waar een warme bakker zit. Waar ze de eerste levensbehoeften kunnen kopen.” Volgens haar vinden de campinggasten het maar raar dat in een stadje als Veere alleen maar toeristenwinkels zijn.

Ze geeft ook aan dat de winkel van Chris Koole nu al het sociale middelpunt van Veere is. ,,Hier ontmoeten we elkaar. Hier praten we elkaar bij.”

Volledig scherm Heleen Boone verlaat de bakkerswinkel met haar broden © Emile Calon

,,In Veere is wel olijfoliezeep te koop maar geen handzeep.”

Ook Jan Paul Loeff is blij dat het dagelijks bestuur van de gemeente Veere afgelopen donderdag besloot Koole een vergunning te geven zodat hij legaal brood kan verkopen. Tot dat moment deed hij dat illegaal want het Veerse college wilde hem geen vergunning geven hoewel de ambtenaren dat wel adviseerden. Maar geen inwoner van Veere trok zich iets aan van die illegale status. Boone: ,,Wij steunen en steunden Chris.” Loeff, ook voorzitter van de Stadsraad, vindt het alleen jammer dat de Veerse college Koole afgelopen donderdag alleen een vergunning gaf tot 1 januari 2021. Want het wil niet dat zijn winkeltje de plannen voor een markthal op het Oranjeplein dwarsboomt. Loeff: ,,We kunnen dus concluderen dat de markthal er over een kleine twee jaar staat. Anders heeft het toch geen zin die vergunning voor Koole zo te beperken.” Lieneke Kamphuis hoopt dat dat lukt. Ze heeft er echter haar twijfels. ,,Dat plan voor het Oranjeplein ligt er nu al weer vele jaren. Tot nu toe is er al die tijd niets gebeurd.”

Alle Veerse klanten van Chris Koole beseffen wel dat ze hem echt moeten steunen en niet meer bij een bakker in Middelburg of Serooskerke even moeten stoppen voor volkorenbrood, een halfje wit en appelflappen. Heleen Boonen: ,,We zijn solidair met hem.” En Chris Koole zelf laat weten dat hij ook maar wat blij is dat het Veerse college hem deze kans gunt. Tot het volgende toeristenseizoen verkoopt hij elke dinsdag en zaterdag vanuit de omgebouwde garage aan het Oranjeplein brood andere producten. ,,En volgend toeristenseizoen wil ik drie dagen de winkel openen. Waarschijnlijk ook de donderdag.”