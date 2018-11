Baggerschip haalt explosief boven water bij Vlissingen

Middelburg maakt zich klaar voor de winter

27 november MIDDELBURG - Of het nou onder of boven nul is, sneeuwt of regent, in Middelburg is het elk jaar gewoon winter. Met een ijsbaan vol schaatsplezier, blokhutten bij de cafés voor (ver)warme(nde) drankjes en hapjes, een metershoge kerstboom voor het stadhuis én voor het eerst: een reuzenrad.