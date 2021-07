Babyboom van rugstreeppadden in het Molenwaterpark verrast amfibieënwerkgroep: ‘Het is een wonder dat ze het zo goed doen’

Vader zoekt een lam uit, moeder maakt leverbrood­jes: Zeeuwse moslims vieren het Offerfeest

20 juli VLISSINGEN - ,,Een heel lam, twee kilo kalf”, leest de Afghaan Sohrab Nazari van Idris Markt in de Vlissingse Scheldestraat van het papiertje in zijn hand. Dinsdagmorgen komt de klant het vlees ophalen. Overal in Zeeland beginnen moslims dan aan de eerste dag van het Offerfeest, vergelijkbaar met Kerstmis bij de christenen. Centraal daarin staat het offeren van een schaap, geit, koe, os, buffel of kameel.