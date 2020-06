Baanbrekende vondst uit vroege middeleeuwen voor het eerst te zien in Zeeland

videoOOSTKAPELLE - Zelfs als je de expositie over Vikingen op Walcheren al hebt gezien, moet je terug naar Terra Maris in Oostkapelle. Daar is voor het eerst een baanbrekende vondst te zien die bij toeval is ontdekt in een depot in Groningen: vroeg-middeleeuwse amuletten, afkomstig van Walcheren, gewijd aan de Noordse dondergod Thor. ,,We hadden er niet één in Zeeland, en nu ineens twee.”