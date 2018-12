Baan van Domburgsche Golfclub is de beste van het land

Zeeuws Museum koopt Souburgs schilderij van ringrijden uit 1858

17:44 MIDDELBURG - Het negentiende-eeuwse schilderij 'Ringsteken in Oost-Souburg’ van de Middelburgse broers Willem ( 1801-1873) en Martinus ( 1806-1891) Pouwelsen is de nieuwste aanwinst van het Zeeuws Museum in Middelburg. Het doek uit 1858 dook op in 2016 bij een kunsthandelaar .