Ayoub, Hajar en Youri zijn klaar met hun vmbo-examens, maar zitten toch weer in de klas: ‘Ik had er eerst geen zin, maar dit is het beste voor mijn toekomst’

Poeh, ze moesten zich wel weer even opladen. Na de spanning van het eindexamen en drie weken vakantie gaat de wekker nu ineens weer om zeven uur ’s ochtends. ,,Dat was even wennen”, bekent Youri Kappetein (16) uit Vlissingen. Toch heeft hij het er graag voor over. Zijn school gaf hem de kans om na zijn vmbo-basisexamen verder te leren op een hoger niveau. Als hij tot de zomervakantie laat zien dat hij dat aankan, mag hij volgend jaar vmbo-kaderexamen doen.

‘Ik ben van plan om me vanaf nu meer in te gaan zetten’

Voor Youri was het vooral een praktische keuze. Met een kaderdiploma kan hij meteen doorstromen naar de mbo-opleiding die hij graag wil doen. ,,Ik had er eerst geen zin, maar dit is het beste voor mijn toekomst. Ik wil de ict-opleiding gaan doen. Ik ben opgegroeid met computers. Bij alles heb je ict nodig en je kunt er alle kanten mee op.” Youri weet zeker dat hij zijn vmbo-basisdiploma gehaald heeft. ,,Ik heb dit jaar allemaal goede cijfers gehaald, dus dat komt wel goed.” De basisopleiding was eigenlijk te makkelijk voor Youri, want hij heeft nauwelijks geleerd voor zijn examens. Hij lacht. ,,Ik ben van plan om me vanaf nu meer in te gaan zetten. Nu moet ik wel gaan leren.”

‘Het belangrijkste is dat ze laten zien dat ze gemotiveerd zijn’

Om te zien of de leerlingen het daadwerkelijk aankunnen, gaan ze tot de zomervakantie terug het klaslokaal in. ,,We willen zien hoe ze het oppakken en we willen kijken of er achterstanden zijn, zodat we kunnen inzetten op de onderdelen die minder goed lukken.” Daarnaast wil het Scheldemond College doorstromers in het schoolritme houden. ,,Deze leerlingen zouden van 23 april tot 4 september niet naar school gaan. En door corona is de leermotor niet bij iedere leerling even actief. Ze hebben de afgelopen anderhalf jaar last gehad van corona. Het gat moet niet te groot worden. We denken dat het goed is voor hun welbevinden als ze weer naar school gaan. We willen dat hun kansen zo goed mogelijk zijn.”