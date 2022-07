Auto’s op de Zeilmarkt en een dichte speeltuin: wat valt er nog te spelen in de binnenstad?

Riet Teeuwsen woont aan de Zeilmarkt. Tijdens en na de lockdownperiodes zegt ze het autoverkeer op het voetgangersplein flink te hebben zien toenemen. ,, Vóór de coronaperiode speelden hier nog regelmatig kinderen, nu niet meer. Er zijn auto’s voor in de plaats gekomen.” Teeuwsen maakte bij de gemeente al eens melding van een gevaarlijke situatie op het plein. Zij stelde toen voor om de bloembakken anders te plaatsen of er een paar bakken bij te plaatsen. Omdat ze daar niets op hoorde, besloot ze op ludieke wijze aandacht te vragen voor het probleem.

In de wijk valt nog maar weinig te spelen, vertelt de Vlissingse. ,, Speeltuin de Oude Stad op het terrein van het Scheldekwartier is al drie jaar dicht. De speeltuin zou een opknapbeurt krijgen, maar er gebeurt niets. Mensen in de buurt vragen zich allemaal af waarom dat zo lang moet duren. Daarom heb ik dat spandoek ook gemaakt.”

Schulden

Het overwoekerde stukje grond aan de Paardenstraat is al meer dan twee seizoenen dicht, omdat diverse speeltoestellen werden afgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en het oude verenigingsbestuur schulden had. In de buurt werden mensen geworven om een nieuw bestuur te vormen. Dat lukte, maar het beoogde bestuur is nog altijd in afwachting van de plannen die de gemeente heeft met het stukje grond. Duidelijk is dat zij behalve nieuwe speeltoestellen ook parkeerplaatsen en nieuw gebouwtje willen realiseren.