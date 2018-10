Automobiliste (58) uit Arnemuiden negeert stopteken en ramt politieauto's

Alain Verheij presen­teert zijn 'Best of' van de Bijbel in Middelburg

13:15 MIDDELBURG - Schrijver en theoloog Alain Verheij (1989) is vrijdag 19 oktober (16.00 uur) te gast in boekhandel De Drvkkery in Middelburg. Hij vertelt over zijn nieuwe boek 'God en ik'.