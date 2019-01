Automobilist vlucht na verkeerscontrole in Middelburg

Leerlingen CSW Middelburg doen in het Duits aangifte van gestolen fiets

16 januari MIDDELBURG - Taal uit een boekje leren en in de klas spreken, dat is pas het begin. In het ‘echt’ kan het nog flink tegenvallen om Engels, Duits of Frans te spreken. Leerlingen van mavo 2 van de CSW in Middelburg oefenen deze week daarom in een ‘taaldorp’.