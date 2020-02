Automobilist verliest zonnepanelen bij botsing op de A58 en raakt gewond

VIDEO Lenie (87) uit Brabant voelt zich weer Zeeuws na een verwendag­je aan de kust; ‘Ik kan wel huilen van geluk’

13:21 Teun Toebes uit Best maakt YouTube-video’s over dementie. Met zijn Stichting sTeun en Toeverlaat brengt hij mensen ‘geluksmomenten’. Voor de Zeeuwse Lenie (87), die in Brabant in een verpleeghuis woont, betekende dat een dagje terug naar Vlissingen. Gewoon omdat ze dat verdient. ,,Mijn lieve zee. Ik kan wel huilen van geluk!”