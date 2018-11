Automobilist (26) rijdt eigen broer aan bij Gamma in Vlissingen

VLISSINGEN - Een ordinaire familieruzie. Zo bestempelde de officier van justitie de problemen tussen twee broers vandaag in de Middelburgse rechtbank. De 26-jarige Vlissinger J.R. stond terecht voor het aanrijden van zijn eigen broer bij de Gamma in Vlissingen.

Al jarenlang hebben de broers ruzie. En op donderdag 2 augustus liep het uit volledig uit de hand. De Vlissinger zat in zijn auto en zag dat zijn broer en diens vriend hem achtervolgden. Drie kwartier lang reden ze kriskras door Vlissingen. “Ik was doodsbang", zegt R. in de rechtszaal. “Wilden ze me van m’n leven beroven?” Zijn broer had volgens hem een vuurwapen bij.

Hij belde zijn vader die hem adviseerde naar de Gamma te rijden, waar hij zelf stond. In de rechtszaal werden beelden getoond van een beveiligingscamera op het parkeerterrein. Daarop is te zien hoe de broers uitstapten en R. (nog steeds in zijn auto) belaagden, terwijl hun vader de boel probeerde te sussen. Eén van de broers liep weg, waarna R. vol gas gaf en zijn broer aanreed. Die reageerde katachtig, kwam via de motorkap en het dak weer op zijn voeten terecht en raakte - wonderlijk genoeg - niet gewond.

Poging tot doodslag, vindt de officier van justitie. De Vlissinger reed volgens haar doelbewust op zijn broer in en had makkelijk de andere kant op kunnen rijden. Ze eist 240 uur taakstraf, vier maanden voorwaardelijke celstraf en zes maanden rijontzegging. Onzin, zegt zijn advocaat die vrijspraak bepleitte. De broers daagden de doodsbenauwde R. uit, beweerde hij. “Ik wist niet wat ik deed,” zegt R. zelf, “maar ze aanrijden was niet de bedoeling. Ik was angstig en bang.”