Automatisch vuurwapen blijkt balletjespistool

29 september MIDDELBURG - ,,Ja, fantastisch man. Heeft die ouwe van mij gewoon een straatnaambordje!'' Eric Hoeke grijnst van oor tot oor en broer Ruben is al net zo trots dat in de Mortiere in Middelburg zaterdagavond een straat naar hun vader Rob is vernoemd. ,,Supercool!''