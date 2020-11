Autobanden lekgestoken in parkeergarage De Fonteyne, politie houdt zoekactie

Afvalinza­me­ling in Middelburg oneerlijk en te duur? Wethouder van milieu reageert op kritiek

3 november MIDDELBURG - Over twee maanden wordt afval scheiden extra belangrijk in Middelburg. Wie vanaf 1 januari meer restafval laat ophalen, moet meer gaan betalen. PvdA en SP zetten grote vraagtekens bij het nieuwe beleid. In antwoord op vragen van de PvdA legt wethouder Chris Dekker het nog een keer uit. Dit zijn de vier belangrijkste punten.