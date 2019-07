Auto van trouwfotograaf Sylvia in Middelburg opnieuw zwaar bekrast: ‘Dit is eng’

De vandaal had het gemunt op de reclamestickers met daarop trouwmodellen en de naam van haar bedrijf. Die werden zo zwaar bekrast dat ook de autolak flinke schade opliep. De dader moet daarmee een tijdje zoet zijn geweest, want in totaal staan er zo’n twintig krassen op de auto. “Ik was echt verbijsterd. Ik schrok vooral dat de ogen van de bruiden waren weggekrast. En dat er eentje door mijn naam stond.”



Weenink heeft geen idee wie het heeft gedaan. “Ik heb geen boze klanten of andere klachten gehad. Ook geen concurrenten. Ik weet echt niet in welke hoek ik het moet zoeken.”



Opmerkelijk genoeg is het niet de eerste keer. Anderhalf jaar geleden werd haar auto ook al bekrast. “Dit moet een gerichte actie zijn geweest. Het is toch wel eng dat iemand het op je gemunt heeft. Ik voel vooral onmacht en verdriet. Wat moet ik hier nu mee? Moet ik mijn auto blanco houden of er andere reclame opzetten?“