Auto te water in Vlissingen, inzittende door duikers uit voertuig gehaald

Poster van kunstenaar Hans Overvliet doet wat veel mensen niet kunnen: reizen

12 juli MIDDELBURG – Hoe vanzelfsprekend is het dat we grenzen kunnen oversteken? Veel Nederlanders hoeven pas sinds de coronacrisis over die vraag na te denken. Juist nu wij minder mobiel zijn, bedacht kunstenaar Hans Overvliet een project dat de hele wereld over reist.