Auto te water bij Arnemuiden, bestuurder spoorloos

De hulpdiensten troffen niemand aan in het voertuig en zijn direct een zoekactie gestart in de omgeving. De brandweer heeft een tankautospuit, een ladderwagen en duikers ingezet. Duikploegen uit Middelburg en Goes hebben in de omgeving van de auto in het water gezocht. Om 19.00 uur is de zoekactie gestopt, er werd niemand aangetroffen.