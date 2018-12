Auto's zwaar beschadigd bij botsing Rondweg Biggekerke

Nostalgi­sche heimwee bij het zien van de foto's van Leonard den Beer Poortugael over Veere

8 december VEERE - ,,Kijk, dat was Simon Piepedop, of eigenlijk Goedbloed, onze huisknecht. Hij heeft mijn leven nog gered.” Amy Sandberg wijst naar de foto die haar overleden broer Willem Leonard den Beer Poortugael maakte. De expositie met zijn foto's van Veerenaren die zaterdag is geopend, bezorgt haar een gevoel van ‘nostalgische heimwee’.