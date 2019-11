Auto's vernield bij botsing op Sandberglaan Middelburg

Ko Besuijen op boerderij Klein Ter Hooge: Op een vlot naar het kasteel

9:00 Dit is het zestiende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Ko Besuijen (1930) uit Meppel over het wassende water op boerderij Klein Ter Hooge bij Middelburg: ,,Het water bleef stijgen, eerst stond het tot aan mijn kuiten, niet veel later tot aan mijn navel. En daar zaten we dan, met negen man op zolder, zonder kachel, zonder drinkwater, zonder sanitair.”