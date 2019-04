Auto rijdt door na aanrijding in Middelburg en laat fietser (14) gewond achter

Dit zijn de negen finalisten voor de vrijwilli­gers­prij­zen van Middelburg

10:15 MIDDELBURG - Ina is 21 en doet al acht jaar vrijwilligerswerk in Arnemuiden. Dorpsgenoot Anderd is 19 en zet zich al zes jaar belangeloos in om andere mensen te helpen. En de Middelburgse Ashanti is sinds een jaar vrijwilliger maar is dan ook pas 13. Deze drie jongeren staan in de finale van de Lange jan Awards, de vrijwilligersprijzen van Middelburg.