Auto raakt van de weg in Vlissingen

Het is gelukt, dankzij oude pallets ontkomen aan dodelijke rovers

ORANJEZON - Dankzij een paar simpele houten pallets is er iets heel bijzonders gebeurd op het strand bij Oranjezon. Twee jonge bontbekplevieren zijn niet ten prooi gevallen aan kraaien, meeuwen en vossen en vliegen daar nu rond. Voor Jos Boot van de Vogelwerkgroep Walcheren is dat heel bijzonder. Want de afgelopen tien jaar zag hij nimmer dat op dat strand jonge vogels van deze soort zover kwamen. Het is al heel bijzonder als eieren van deze vogels niet worden opgegeten door rovers. Laat staan dat hij meemaakt dat ze uitvliegen.

14:17