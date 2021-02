Auto over de kop op A58, snelweg dicht tussen Middelburg en Vlissingen

Rechter verbaasd over ontbreken stukken Veerse gemeente­raad

10 februari MIDDELBURG - Rechter E. Govaers vindt het maar moeilijk te geloven dat de Veerse gemeenteraad een besluit neemt en dat daar nauwelijks iets van is terug te vinden in documenten. Geen besluitenlijst, geen lijst met wie voor was en wie tegen, geen uitnodiging voor de vergadering, zelfs geen agenda, alleen een brief.