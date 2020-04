Auto met vuurwerk opgeblazen in Vlissingen. Buurtbewoner: ‘Alsof er een bom heel hard afging’

De knal was te horen tot in de wijk Paauwenburg, enkele kilometers verderop, zegt een buurtbewoner. ,,Ik hoorde een harde knal. En als ik zeg hard, dan was ‘t echt hard, want ik had mijn gehoortoestellen niet in en schrok er toch van wakker.” Meer Vlissingers hoorden de knal. ,,Het gaf me het gevoel alsof er een bom heel hard af ging”, zegt een andere inwoner die bij de Gamma woont.