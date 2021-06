Auto in Vlissingen volledig uitgebrand

Update | Video Gewonde bij steekpar­tij Vlissingen buiten levensge­vaar; 32-jarige verdachte in Antwerpen aangehou­den

20 juni VLISSINGEN - Bij een steekpartij aan de Korenbloemlaan in Vlissingen is zaterdag aan het einde van de middag een 27-jarige man uit Middelburg ernstig gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Hij is buiten levensgevaar. De politie heeft één aanhouding verricht.