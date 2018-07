Auto eindigt ondersteboven in sloot naast N57

Na de melding rond 10.40 uur dat er een voertuig in de sloot was geraakt en dat er mogelijk nog een persoon in aanwezig was, rukten de hulpdiensten met spoed uit. Ook brandweerduikers werden opgeroepen, maar toen bleek dat de bestuurster al uit de auto was, konden zij terugkeren. De bestuurster is onderzocht door ambulancepersoneel; of ze gewond is geraakt bij het ongeval is nog niet bekend.