Auto botst tegen boom in Middelburg; twee gewonden

Varkensboe­ren Arie en Gert van Dam: 'Vlees is goed voor het klimaat'

14:00 Op het bord aan de weg wijst een lachend varken de weg. Volg de pijl. We komen uit bij een raam in de voorgevel van de schuur. Daarachter liggen elf biggen te dutten in hun hok. Als ze hoofden voor het raam gewaar worden, is er eerst schrik, dan nieuwsgierigheid. ,,Ze mogen gezien worden”, zegt Arie van Dam. Varkenshouders hebben niets te verbergen.