Auto botst frontaal op boom op Nieuwe Vlissingseweg in Vlissingen

Overlast door betaald parkeren bij ADRZ Vlissingen

10:03 VLISSINGEN - De buren van het ADRZ in Vlissingen hebben last van het betaald parkeren bij het ziekenhuis. Het college van Vlissingen wijst naar de medewerkers van ADRZ die met hun auto's de Sottegemstraat en omgeving verstoppen. Die hebben op hun beurt last van studenten die auto's parkeren op het terrein aan de Joost de Moorstraat dat voor ADRZ-personeel bedoeld is.