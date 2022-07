Auto belandt in sloot bij Serooskerke (W)

Hogere Sloebrug, of een tunnel? Begin 2023 is duidelijk wat nodig is voor betere ontslui­ting van Vlissingen

VLISSINGEN - Begin volgend jaar moet duidelijk zijn of een hogere brug of juist een tunnel in plaats van de Sloebrug nodig is om Vlissingen en het Walcherse achterland beter bereikbaar te maken. In opdracht van burgemeester en wethouders van Vlissingen krijgt het bureau Tridée een half jaar de tijd om aan te geven wat er nodig is voor een betere doorstroming op de Sloeweg.

15:51