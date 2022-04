Asya Tulesova (37) komt op adem in Middelburg: ‘Wist niet dat strijd voor beter milieu zo persoonlijk kon worden’

Protesteren mag van de wet in Kazachstan. Vrijheid van meningsuiting is er ook. ,,Maar in werkelijkheid is het voortdurend een strijd om die rechten ook te kunnen uitoefenen”, zegt Asya Tulesova, die in de gevangenis belandde en een reisverbod kreeg. ,,Onze overheid houdt niet van kritiek. Ze is bezorgd over het imago van Kazachstan. Maar dat ben ik ook. Ik uit geen kritiek omdat ik negatief ben, maar uit bezorgdheid, omdat ik wil dat mijn land nog mooier en beter wordt dan het al is. Want het is prachtig. Je moet echt eens komen kijken.”