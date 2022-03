Asielzoekers in marinekazerne Vlissingen krijgen misschien Oekraïners als buren

Hoewel het de bedoeling was om voornamelijk gezinnen te huisvesten in Vlissingen, is daar toch vanaf gezien vanwege de ligging van de kazerne aan open water. Waarsenburg: ,,We hebben samen met de gemeente gekeken naar oplossingen, zoals een hek over de hele lengte. Maar dat bleek niet haalbaar. Jammer, want de locatie is juist voor gezinnen uitermate geschikt. ,,Op sommige opvanglocaties huisvesten we mensen in tenten, dan is deze locatie toch veel meer geschikt voor een gezin. Maar het is niet veilig en dus hebben we besloten het risico niet te nemen.”