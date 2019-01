Asielzoeker Rian is tóch gay genoeg om te mogen blijven in Nederland

Brian Lit, emigratieadvocaat van Alt Advocaten in Amsterdam, staat Rian en zijn vriend Richard Boone al jaren bij. Rian werd in zijn geboorteland Irak bedreigd en mishandeld vanwege zijn geaardheid. In 2015 bereikte Rian Nederland, na een angstige tocht over zee. Sinds juni 2016 woont hij samen met Richard.



,,Het probleem is dat in eerste instantie alléén Rian gehoord is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Op basis van dat gesprek besloten zij dat hij niet homoseksueel is en zijn relatie niet echt. Ze wezen zijn aanvraag af. Wij hebben daar tegenin gebracht dat het heel gebruikelijk is ook de partner te horen om te testen of er sprake is van een echte relatie. De rechter heeft toen gezegd: dat had de IND best kunnen doen. Maar de IND legde zich daar niet bij neer en ging in november 2017 in hoger beroep.”