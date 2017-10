Asbesthoudend staalgrit gebruikt bij Arsenaaltoren

"In drie van de vijftien monsters is een minieme hoeveelheid aangetroffen", zegt Jorgen Geurts van AVV Beheer, eigenaar van de Arsenaaltoren. Het traject om het materiaal te verwijderen is inmiddels ingezet. "Daar gelden natuurlijk allemaal regels voor. De sloopvergunning die nodig is voor de sanering, is inmiddels aangevraagd. Ik hoop dat ze volgende week al aan de slag kunnen met het verwijderen van het materiaal want wij willen zo snel mogelijk door met de renovatie. We zitten daar natuurlijk pal aan het water en in de wind en willen echt voor het stormseizoen klaar zijn."