Arthur Robinson is thuis in Vlissingen nadat hij er vocht voor onze vrijheid, maar er ook zijn hart verloor

Arthur Robinson overleed in augustus dit jaar op 98-jarige leeftijd in zijn woonplaats Weymouth in Engeland. Als commando vocht hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Normandië, België en op Walcheren tegen de Duitse bezetters. In Vlissingen kwam hij op 1 november 1944 op Uncle Beach als tweede aan land. Veel van zijn kameraden sneuvelden in de bloedige strijd daar, maar Robinson overleefde en verloor zijn hart aan Nederland en de Vlissingers die hij bevrijdde.