Arrestatieteam houdt 18-jarige Vlissinger aan in woning

Domburgse foto's wachten op bezoekers die nu niet mogen komen

10 maart DOMBURG - Een museum vol prachtige foto’s over Domburg. Maar niemand kan ze zien omdat het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg door de coronacrisis nog voor onbepaalde tijd geen bezoekers mag ontvangen. Maar conservator Francisca van Vloten blijft positief. ,,Ik hoop dat we met Pasen beperkt open mogen.”