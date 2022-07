Arrestatie na vechtpartij in Vlissingen

De arrestatie vond rond 21.45 uur plaats in de Verkuijl Quakkelaarstraat nadat een politiewagen eerder al had staan posten in de nabij gelegen Hobeinstraat. Nadat de woning door de politiemensen was gecontroleerd en de verdachte achterin in een personenauto was gezet, is de man meegenomen naar Torentijd in Middelburg.