Arnhemmer moet de cel in voor jarenlange oplichting Vlissingers

Ook moet hij een schadevergoeding van 89.250 euro plus rente betalen. Van de veertien maanden cel zijn er zes voorwaardelijk. Daarnaast moet nog twee maanden extra zitten in verband met een eerder vonnis.

G. werd ervan verdacht van 2011 tot 2019 een Vlissinger te hebben opgelicht. G. kwam in 2011 in contact met de man, die hem wilde helpen met zijn problemen. Al snel kwam de aap uit de mouw: G. had geld nodig. Voor een hartoperatie, voor een ziekenhuis, voor een vliegticket dat iemand had vernietigd en voor het kopen van een kerk. En zo stapelden de smoezen en leugens om geld bij de Vlissinger los te peuteren zich op. Het ging zo ver dat de Vlissinger bij vrienden en kennissen geld leende om G. uit de brand te helpen. G. betaalde met dat geld zijn schulden af terwijl de man, zijn echtgenote en anderen hun (spaar)centen als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen.