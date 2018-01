Arnemuidenaren geschrokken van inbraken: 'Heel mijn huis is overhoop gehaald'

ARNEMUIDEN - Inbrekers hebben donderdagavond toegeslagen bij twee woningen in Arnemuiden die op steenworp afstand van elkaar liggen. De gedupeerden van de inbraken zijn geschrokken. "Heel mijn huis was overhoop gehaald." En ook de andere buurtbewoners zijn extra alert.

In zowel een woning aan de Tarweakker als de Gerstakker werd donderdagavond kort na elkaar ingebroken. De bewoonster van het huis aan de Gerstakker is nog bezig met aangifte en onderzoekt wat er weg is. "Ik ben enorm geschrokken. Bij mij was het rond 21.00 uur. Heel mijn huis was overhoop gehaald."

Bij de gedupeerde van de Tarweakker werd kort daarvoor ingebroken en een klein geldbedrag gestolen. Op Facebook schrijft hij: "Hier ook alles overhoop van onder tot boven. Lijkt wel of er een bom ontploft is. Klotezooi. Toen politie erbij was, kwam er de melding van nog een inbraak."

Buurtbewoners zijn ontdaan door de twee inbraken die op enkele tientallen meters van elkaar gebeurden. "Het komt nu wel echt dichtbij", zegt een vrouw uit de Tarweakker. "Het geeft een angstig gevoel, ook al heb ik rolluiken en een alarmsysteem. Het was ook zo vroeg op de avond dat het gebeurde."

'Alsof ze wisten dat ze niet thuis waren'

Ook in de Gerstakker zijn bewoners extra alert. "Het lijkt wel alsof ze wisten dat de bewoners niet thuis waren", zegt een buurvrouw. "Daardoor is het net alsof je in de gaten gehouden wordt." Ze neemt nu telkens als ze van huis weggaat al haar sieraden mee.

De politie heeft technisch onderzoek verricht. Er is nog niemand aangehouden, zegt woordvoerder Esther Boot. "Het is mogelijk dat de inbrekers voorwerk hebben verricht en huizen in de gaten hebben gehouden. Dat is een methode. Of dat hier het geval is weten we nog niet." Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Tips tegen inbraak

De politie geeft zeven tips voor bewoners om het inbrekers lastig te maken.

1. Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.

2. Sluit altijd je ramen en doe de deur op slot als je (even) het huis uit gaat. Laat ’s avonds een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.

3. Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht.

4. Bewaar niet te veel contant geld in huis.

5. Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je voor langere tijd weg bent.

6. Heb je struiken rondom je huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat je huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.