ARNEMUIDEN - Spelletjes, springkussens, kinderen met oranje kleren/gezichten/haren, gezelligheid. Arnemuiden viert ‘gewoon’ Koningsdag. Want als er één plaats is die een naam heeft nog te houden met Koningsdag, is het wel Oranjemuiden.

,,Ja het is echt een traditie bij ons. Vorig jaar konden we door corona niks doen, maar dit jaar wilden we echt niet we overslaan”, zegt voorzitter Natalie de Groot van de Oranjevereniging Arnemuiden. ,,We hebben dus vooral gekeken naar wat wél mogelijk is.”

Kinderfeest bij TOP Arnemuiden

Koningsdag is toch vooral een kinderfeest en dus is ervoor gezorgd dat op het terrein van de korfbalvereniging TOP Arnemuiden allerlei spelletjes zijn voor kinderen van de basisscholen. Groep 1/2 mocht als eerste komen voor anderhalf uur plezier.

,, Maar zonder ouders, die sturen we weg”, lacht Nathalie de Groot. ,, Daarom is het terrein van TOP ook gekozen, dat is rondom helemaal afgesloten. We willen zo weinig mogelijk volwassenen hier hebben. De meeste vrijwilligers die helpen bij de spelletjes zijn ook rond de 16 jaar.”

Oranjemuiden

Arnemuiden heeft een grote Oranjevereniging met 750 leden en veel vrijwilligers. En elk jaar verandert de plaatsnaam in Oranjemuiden. Is de band met het koningshuis zo sterk? Natalie de Groot: ,, Misschien nog wel belangrijker is dat dit altijd een feestdag is voor het hele dorp, en vooral voor de jeugd. Daarom wilden we ook per se iets doen voor de kinderen. Elke generatie kinderen moet Koningsdag kunnen meemaken.”

