Arnemuiden smoort in uitlaatgassen en is drukte beu: ‘Het wordt steeds gekker hier’

video Op de Middelburg­se skatebaan is het drukker dan ooit: ‘Iedereen gaat hier met elkaar om’

9 augustus MIDDELBURG - Pop je board naar beneden, slide je andere voet naar de bovenkant, druk hem terug en pop met je enkel. Wie dit begrijpt, behoort tot de groeiende groep skateboarders. Wat in de jaren tachtig nog een vriendelijke subcultuur was, is nu mainstream, zegt Patrick Sins van skatewinkel The Tube in Middelburg.