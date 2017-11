Arduin slaat nieuwe weg in

'Kijk eens om je heen, overal is iets leuks te zien', staat er met guitige letters op de muur geschilderd. En zeg eens dat het niet waar is. Want de voormalige drukkerij van Arduin, aan de Fagotweg in Middelburg, is omgeturnd tot een vrolijk bedrijfsverzamelgebouw.

Een speciaal gebouw, mag je wel zeggen. Want hier werken tientallen cliënten van Arduin. Niet alleen aan uitnodigingen, kunst of cadeaus (al dan niet voor externen), maar ook aan hun eigen toekomst. In de hoop ooit door te stromen naar een baan in het bedrijfsleven.

Schoon en opgeruimd

Hoewel het centrum donderdag pas officieel open gaat, wordt al hard gewerkt in onder meer Knip-Oog (cadeaus), Atelier (kunst) en het grafisch bedrijf. Het leerwerkcentrum ziet er dan ook fris en fruitig uit. Kleurrijk. Als er ook maar iets op de grond ligt, pakt iemand een bezem en veegt de vloer. Want zeg nou zelf: bij een officiële opening moet de boel wel schoon en opgeruimd zijn. Nou, dat is dus pico bello in orde. En de sfeer? Er zijn maar weinig bedrijven waar je bij binnenkomst zo vrolijk en uitbundig welkom wordt geheten. Ronduit goed dus.

Het is allemaal niet zo heel vanzelfsprekend als het lijkt. Want al deze mensen zijn de afgelopen maanden van werkplek veranderd. Dat is, zoals voor iedereen, ingrijpend en spannend. Wat is er aan de hand? Tot nog toe had Arduin op veel verschillende plekken een vorm van dagbesteding. ,,Er was een aparte bakkerij, een atelier en drukkerij'', vertelt directeur Peter van Wijk.

Versnippering

Het leren van vaardigheden gebeurde weer op een andere plek. Bovendien moesten cliënten zelf leren ontdekken wat voor werk ze écht leuk vinden. En dat is niet makkelijk als alles op verschillende plekken zit. Niet zo handig dus. ,,Per saldo leidt die versnippering ertoe dat we niet alle mogelijkheden van cliënten benutten'', beschouwt Van Wijk openhartig. Dat moet dus anders, vindt hij. Niet alleen om geld te besparen, maar ook om cliënten meer mogelijkheden te bieden. Dus clustert Arduin dagactiviteiten en wordt leren en werken onder één dak gebracht.