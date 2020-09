Architect reageert op verbod gemeente: “Windmolens voor de bühne? Nee, om politiewagens op te laden”

Vierde verdachte opgepakt voor schietinci­dent in Vlissingen

22 september VLISSINGEN - De politie heeft gisteren een vierde verdachte aangehouden voor een schietincident dat in mei heeft plaatsgevonden in een woning in de Lammensstraat in Vlissingen. De verdachte is een 34-jarige Vlissinger. Bij die schietpartij raakten in de nacht van 30 op 31 mei, twee mensen gewond.